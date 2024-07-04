"Сити": топ-3 киноновинки недели в столичных кинотеатрах

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех новых фильмов, вышедших в прокат на текущей неделе. На третьем месте – российское фэнтези про сверхлюдей "Самая большая луна". В основу фильма легла история об энергетических вампирах – эмерах, которые питаются эмоциями людей. Второе место заняла лента про пришельцев "Контакты" Сергея Гилева.

На вершине рейтинга – биографическая драма "Объясни мне, любовь" о жизни и отношениях между австрийской поэтессой Ингеборг Бахман и драматургом Максом Фришем. Подробнее – в программе "Сити".