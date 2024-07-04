Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 16:45

Культура

"Сити": топ-3 киноновинки недели в столичных кинотеатрах

"Сити": топ-3 киноновинки недели в столичных кинотеатрах

"Сити": новые фильмы в московских кинотеатрах

"Моя Москва": Сергей Астахов. Часть 1

"Звезды советского экрана": "Алые паруса"

Новости часа: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

"Фестиваль Детства" начался на площадке "Лета в Москве"

Концерт под открытым небом пройдет 4 июля на Болотной набережной

Цирковое шоу "Антигравитация" поставили в доме культуры имени Горбунова

Новости часа: Собянин предупредил москвичей о сильном дожде 5 июля

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех новых фильмов, вышедших в прокат на текущей неделе. На третьем месте – российское фэнтези про сверхлюдей "Самая большая луна". В основу фильма легла история об энергетических вампирах – эмерах, которые питаются эмоциями людей. Второе место заняла лента про пришельцев "Контакты" Сергея Гилева.

На вершине рейтинга – биографическая драма "Объясни мне, любовь" о жизни и отношениях между австрийской поэтессой Ингеборг Бахман и драматургом Максом Фришем. Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоРоман КарловКсения ЧепенкоЕкатерина Ефимцева
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика