"Сити": музыкальный фестиваль "Солома" пройдет 6 июля

Команда проекта "Сити" составила подборку столичных мероприятий до 7 июля. Например, 6 июля в парке "Красная Пресня" пройдет музыкальный фестиваль "Солома", организованный Москвой 24.

Кроме того, 4 июля в прокат выйдет российское фэнтези "Самая большая Луна" про энергетических вампиров и драма об НЛО "Контакты". Также 5 июля на площадке Summer stage пройдет концерт группы Tesla Boy.

О других мероприятиях – в программе "Сити".

