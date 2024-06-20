"Сити": какие четыре новых фильма можно посмотреть в кинотеатрах в РФ в июне

Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов, которые появились на экранах российских кинотеатров в июне. Так, можно посмотреть киноленту "Тур с Иванушками". По сюжету три подруги решили исполнить мечту молодости и отправиться в тур с группой.

Еще в РФ вышел специальный летний выпуск мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига". Релиз приурочили к 20-летию франшизы.

Также можно посмотреть фильм-спектакль "Я – Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым в главной роли. Этим фильмом закроется первый сезон большого проекта "Театр в кино". Благодаря проекту киноверсию спектакля можно посмотреть с 21 июня в 60 городах России.

Кроме того, в кинотеатрах идет драма "В поисках Адама" с Дэвидом Духовны в главной роли. Подробнее – в программе "Сити".

