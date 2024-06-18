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18 июня, 13:45

Культура

"Сити": столичные спектакли, которые можно посмотреть в июне и июле

"Сити": столичные спектакли, которые можно посмотреть в июне и июле

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Команда "Сити" сделала подборку спектаклей, которые можно посмотреть в Москве в июне и июле. Так, можно побывать в Мастерской Петра Фоменко на постановке "Божественная комедия. Вариации". Произведения Данте редко ставились на русской театральной сцене по причине сложности не только повествования, но и формы подачи. Зрители смогут попасть на эту пьесу 22 июня, 2 и 10 июля.

Также можно посмотреть новый спектакль "Стоики", который поставил режиссер Денис Азаров в МХТ имени Чехова. Ближайший показ состоится 28 июня.

Кроме того, Московский театр "Современник" поставил спектакль "Житие ФМ" по пьесе Ярославы Пулинович "Жаркое ковидное лето". Ближайшие показы – 27 июня и 13 июля.

Подробнее – в программе "Сити".

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