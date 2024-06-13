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13 июня, 16:45

Культура

"Сити": подборка премьер в столичных кинотеатрах

"Сити": подборка премьер в столичных кинотеатрах

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Команда проекта "Сити" составила подборку из трех фильмов, которые вышли в прокат на этой неделе в Москве. На третьем месте – документальный фильм о снежном барсе "Хозяин Алтайских гор" с Константином Хабенским и Николаем Дроздовым. Второе место досталось драме "Папа" о мальчике с аутизмом и его семье.

На вершине рейтинга – драма "Вторая жизнь Гарольда Фрая" о старике, чья подруга заболела раком. Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культуракиновидеоАнастасия Арсланова
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