"Сити": три концерта в столице в честь Международного дня защиты детей

В субботу, 1 июня, вместе со всем миром Москва будет отмечать День защиты детей. В честь этой даты в столице пройдут три праздничных концерта. Один из них состоится в Государственном Кремлевском дворце. Это будет музыкальное шоу "Все лучшее – детям!". В нем примут участие Лариса Долина, Алсу, Мот, Валя Карнавал и многие другие звезды отечественной эстрады.

Также в Новой Опере пройдет концерт хора Детской музыкально-хоровой школы "Пионерия" имени Струве. Хор исполнит детские песни российских композиторов. А в Доме Simple Music коллектив Simple Music Ensemble сыграет мелодии из фильмов про Гарри Поттера и культовых мультипликационных картин Диснея.

Подробнее – в программе "Сити".