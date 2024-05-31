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31 мая, 16:45

Культура

"Сити": три концерта в столице в честь Международного дня защиты детей

"Сити": три концерта в столице в честь Международного дня защиты детей

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В субботу, 1 июня, вместе со всем миром Москва будет отмечать День защиты детей. В честь этой даты в столице пройдут три праздничных концерта. Один из них состоится в Государственном Кремлевском дворце. Это будет музыкальное шоу "Все лучшее – детям!". В нем примут участие Лариса Долина, Алсу, Мот, Валя Карнавал и многие другие звезды отечественной эстрады.

Также в Новой Опере пройдет концерт хора Детской музыкально-хоровой школы "Пионерия" имени Струве. Хор исполнит детские песни российских композиторов. А в Доме Simple Music коллектив Simple Music Ensemble сыграет мелодии из фильмов про Гарри Поттера и культовых мультипликационных картин Диснея.

Подробнее – в программе "Сити".

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