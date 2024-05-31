"Сити": столичные концерты, подготовленные к Международному дню защиты детей

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Команда "Сити" сделала подборку концертов, которые подготовили к этому дню.

На сцене Государственного Кремлевского дворца традиционно состоится доброе музыкальное шоу "Все лучшее – детям!". В рамках концерта прозвучат детские произведения, составляющие Золотой фонд отечественной и мировой музыкальной культуры.

Также 1 июня в стенах Новой Оперы состоится концерт сводного хора Детской музыкально-хоровой школы "Пионерия" имени Струве. Концерт рекомендован зрителям старше 6 лет, а также их родителям. Подробнее – в программе "Сити".