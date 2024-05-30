"Сити": топ-5 фильмов недели

Команда проекта "Сити" составила подборку из пяти фильмов, которые покажут на этой неделе в Москве. На пятом месте – комедия "Манюня: Приключения в Москве", в котором одну из ролей исполнил Евгений Петросян. Четвертое место заняла биографическая драма "Монтессори: Воспитание любовью".

Третье место досталось советской картине "Соломенная шляпка", показ которой приурочен к столетию со дня рождения Булата Окуджавы. На втором месте расположился фильм "На ясный огонь" о борьбе большевиков с Белой гвардией. На вершине рейтинга – школьная драма "Ключ без права передачи".

Подробнее – в программе "Сити".

