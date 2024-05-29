"Сити": выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" продлится до 4 ноября

В Москве проходит выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век". Увидеть ее можно в Третьяковской галерее на Крымском валу до 4 ноября. Экспозиция посвящена творчеству представителей художественной династии.

А в Еврейском музее и центре толерантности организовали выставку-путешествие для всей семьи "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу". В основе этой экспозиции – автобиографический роман Марка Шагала "Моя жизнь".

Подробности – в программе "Сити".

