29 мая, 16:45Культура
"Сити": выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" продлится до 4 ноября
В Москве проходит выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век". Увидеть ее можно в Третьяковской галерее на Крымском валу до 4 ноября. Экспозиция посвящена творчеству представителей художественной династии.
А в Еврейском музее и центре толерантности организовали выставку-путешествие для всей семьи "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу". В основе этой экспозиции – автобиографический роман Марка Шагала "Моя жизнь".
Подробности – в программе "Сити".