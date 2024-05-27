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27 мая, 16:45

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"Сити": выставка рододендронов в "Аптекарском огороде" продлится до 4 июня

"Сити": выставка рододендронов в "Аптекарском огороде" продлится до 4 июня

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Ежегодная выставка рододендронов продлится в "Аптекарском огороде" в Москве до 4 июня. Тут можно увидеть растения из разных уголков России – от Кавказа до Байкала. Билет в будни обойдется в 300 рублей.

А до 7 июня в кинотеатре "Иллюзион" – ретроспектива Булата Окуджавы к 100-летию со дня рождения барда, поэта и писателя. Например, во вторник, 28 мая, можно посмотреть "Белорусский вокзал". Песню для фильма попросили написать Окуджаву.

Подробности – в программе "Сити".

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