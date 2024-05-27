"Сити": выставка рододендронов в "Аптекарском огороде" продлится до 4 июня

Ежегодная выставка рододендронов продлится в "Аптекарском огороде" в Москве до 4 июня. Тут можно увидеть растения из разных уголков России – от Кавказа до Байкала. Билет в будни обойдется в 300 рублей.

А до 7 июня в кинотеатре "Иллюзион" – ретроспектива Булата Окуджавы к 100-летию со дня рождения барда, поэта и писателя. Например, во вторник, 28 мая, можно посмотреть "Белорусский вокзал". Песню для фильма попросили написать Окуджаву.

Подробности – в программе "Сити".

