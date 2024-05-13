Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 16:45

Культура

"Сити": лучшие книги на май

"Сити": лучшие книги на май

В арт-пространстве Cube.Moscow запустили 15 выставок

"Сити": топ-3 книг на май

"Звезды советского экрана": дефицит в советском кино

Москвичам представили культурную программу на 13 мая

"Это Москва. Туризм": столичные музеи, полные секретов

Комнату Ван Гога воссоздали на выставке "Это нам приснилось завтра" на "Винзаводе"

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Зинаиды Шарко

"Тайны души": Игорь Угольников

Новости мира: первая ракетка мира Новак Джокович получил удар в голову стальной бутылкой

Топ-3 лучше книги на май составила Евгения Смурыгина. Одна из них – "От Саванны до дивана. Эволюционная история кошек" Джонатана Лососа. Автор, который является биологом, объясняет, что породистых кошек в мире всего 15%, а остальные недалеко ушли в своих поведенческих характеристиках от больших диких кошек, например, тигров.

Также в списке лучших – "Мифы о русалках. От сирен и Мелюзины до нинге и Ариэль" Кристины Баккилега и Мари Алохалани Браун и "Перекрестки русского авангарда. Родченко, Степанова и их круг" Александра Лаврентьева.

Подробности – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравидеоЕвгения Смурыгина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика