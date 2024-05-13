"Сити": лучшие книги на май

Топ-3 лучше книги на май составила Евгения Смурыгина. Одна из них – "От Саванны до дивана. Эволюционная история кошек" Джонатана Лососа. Автор, который является биологом, объясняет, что породистых кошек в мире всего 15%, а остальные недалеко ушли в своих поведенческих характеристиках от больших диких кошек, например, тигров.

Также в списке лучших – "Мифы о русалках. От сирен и Мелюзины до нинге и Ариэль" Кристины Баккилега и Мари Алохалани Браун и "Перекрестки русского авангарда. Родченко, Степанова и их круг" Александра Лаврентьева.

Подробности – в программе "Сити".