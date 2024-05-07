"Сити": шесть фильмов, посвященных Великой Отечественной войне

Команда проекта "Сити" составила подборку из шести фильмов, которые можно будет увидеть в столице в преддверии Дня Победы. Так, в "Иллюзионе" пройдет программа "Марафон Победы", в рамках которой покажут киноленты "На пути в Берлин", "Жила-была девочка" и "Звезда".

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть военно-фантастическую картину "Блиндаж". Кроме того, в "Синема Парк Мосфильм" можно будет посетить показ фильма "Летят журавли". Еще в Музее Кино покажут советскую киноленту "Белорусский вокзал". Подробнее – в программе "Сити".