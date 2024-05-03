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03 мая, 14:00

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"Сити": московские рестораны и кафе разработали специальное пасхальное меню

"Сити": московские рестораны и кафе разработали специальное пасхальное меню

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В воскресенье, 5 мая, православные христиане отмечают Пасху. На праздничном столе после 40-дневного поста появляются традиционные угощения – куличи и крашеные яйца.

В связи с праздником московские рестораны и кафе разработали специальное пасхальное меню. Гастрокритик Александр Ильин рассказал, где пробовать самые вкусные куличи. Так, можно попробовать кулич в китайском стиле в ресторане Mr. Lee или традиционную выпечку в GRACE Bistro.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
городедавидеоАлександр Ильин
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