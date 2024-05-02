"Сити": топ-4 фильма на майские праздники

Команда "Сити" сделала подборку из топ-4 фильмов, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах в майские выходные. На четвертом месте – военно-фантастический фильм "Блиндаж" с Александром Метелкиным в главной роли. Третье место занял блокбастер "Сто лет тому вперед", снятый по одноименной повести Кира Булычева.

На втором месте расположился ромком "Любви не бывает" с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем. На вершине рейтинга – канадский триллер "Наследник". Подробнее – в программе "Сити".