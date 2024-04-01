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01 апреля, 16:50

Культура

"Сити": подборка книг в жанре нон-фикшн

"Сити": подборка книг в жанре нон-фикшн

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку топ-3 книг в жанре нон-фикшн.

Замыкает тройку лидеров роман "Лес" Светланы Тюльбашевой. По его сюжету, две москвички приехали в карельский лес собирать морошку и заблудились, а семья мальчика Гриши переехала в Карелию, отказалась от гаджетов и завела волка.

На втором месте – произведение "Йеллоуфейс" Ребекки Куанг про зависть в мире писателей. На вершине рейтинга – книга "Кроме шуток" Сары Нович о колоритных обитателях школы-интерната для глухих.

Подробнее – в программе "Сити".

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