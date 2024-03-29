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29 марта, 16:50

Культура

"Сити": пять русских сериалов, которые можно посмотреть онлайн

"Сити": пять русских сериалов, которые можно посмотреть онлайн

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Команда "Сити" сделала подборку сериалов, которые можно посмотреть на предстоящих выходных. На пятом месте – биографическая драма "Адмирал Кузнецов" про самого молодого народного комиссара СССР Николая Кузнецова. В 1934 году его поставили командовать всем флотом СССР, а позже присвоили звание адмирала. В съемках помогало Минобороны РФ.

Четвертое место заняла историческая драма о московском народном ополчении "По зову сердца". Она рассказывает о подвиге простых москвичей, которые пошли в народное ополчение в октябре 1941 года.

На третьем месте расположилась комедийная мелодрама "Ангелы района" с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях. В центре сюжета – семья, все члены которой трудятся на благо своего района. Серебро досталось сказочному комедийному сериалу "Недетское кино". На вершине рейтинга – сериал "Курьеры" о сыне богатых родителей, который решает бросить учебу, чтобы стать режиссером.

Подробнее – в программе "Сити".

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