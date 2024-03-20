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20 марта, 16:50

Культура

"Сити": выставки, которые стоит посетить в Москве на этой неделе

"Сити": выставки, которые стоит посетить в Москве на этой неделе

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Команда "Сити" составила подборку выставок в Москве, которые можно посетить на этой неделе. На третьем месте – экспозиция "Николай Ульянов. Искусство без манифеста" в Третьяковской галерее. Современники говорили про художника, что он изобретатель не формы, но темы.

На втором месте – выставка "Выпуск. История. Суриковский" на парковке "Зарядья ". Там гостям покажут полотна выпускников и педагогов Суриковского института с 1934 года по наши дни. На вершине рейтинга – "Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937" в центре "Зотов". На ней представлены работы Моисея Гинзбурга, братьев Весниных, Эль Лисицкого и других.

Подробнее – в программе “Сити”.

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Программа: Сити
культуравыставкивидеоСтанислав КуликЕлена Шарова
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