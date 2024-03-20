"Сити": топ-3 выставки в московских музеях

Команда "Сити" составила подборку выставок в Москве, на которые можно сходить на этой неделе. На третьем месте – экспозиция "Николай Ульянов. Искусство без манифеста" в Третьяковской галерее. Последний раз работы художника представляли публике в 1961 году.

На втором месте – выставка "Выпуск. История. Суриковский" на парковке "Зарядья ". Там гостям покажут полотна выпускников и педагогов Суриковского института с 1934 года по наши дни. На вершине рейтинга – "Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937" в центре "Зотов". На ней представлено 500 экспонатов в различных жанрах: от скульптуры до кинохроники.

Подробнее – в программе “Сити”.