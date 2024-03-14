"Сити": топ-5 киноновинок недели

Команда "Сити" сделала подборку главных фильмов недели, которые выходят в российский прокат. На пятом месте расположился триллер "Демоны дома Гарретов". На четвертом месте – отечественное драмеди "Фрау". Фильм рассказывает об отношения двух очень разных молодых людей – Вани и Кристины.

Открывает тройку лидеров американское драмеди "Герой наших снов" с Николасом Кейджем в главной роли. Актер играет профессора колледжа, который начинает появляться во снах других людей. Серебро досталось фильму "Позывной "Пассажир". На вершине рейтинга – историческая драма Игоря Угольникова о событиях Великой Отечественной войны "По зову сердца".

Подробнее – в программе "Сити".