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14 марта, 13:45

Культура

"Сити": топ-5 киноновинок недели

"Сити": топ-5 киноновинок недели

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Команда "Сити" сделала подборку главных фильмов недели, которые выходят в российский прокат. На пятом месте расположился триллер "Демоны дома Гарретов". На четвертом месте – отечественное драмеди "Фрау". Фильм рассказывает об отношения двух очень разных молодых людей – Вани и Кристины.

Открывает тройку лидеров американское драмеди "Герой наших снов" с Николасом Кейджем в главной роли. Актер играет профессора колледжа, который начинает появляться во снах других людей. Серебро досталось фильму "Позывной "Пассажир". На вершине рейтинга – историческая драма Игоря Угольникова о событиях Великой Отечественной войны "По зову сердца".

Подробнее – в программе "Сити".

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