"Сити": актуальные выставки в музеях Москвы

Команда "Сити" составила подборку выставок в Москве, на которые можно сходить на этой неделе. На третьем месте – "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие" в Еврейском музее и центре толерантности. На ней выставлены работы представителей традиционной еврейской культуры.

На втором месте расположилась выставка "Остров" Виталия Пушницкого на "Винзаводе". Петербургский художник представил на суд москвичей 20 холстов в разных жанрах: от гравюры до масштабных инсталляций. Золото рейтинга досталось небольшой выставке "Вы судите по костюму?", приуроченной к выходу фильма "Мастер и Маргарита".

Подробнее – в программе “Сити”.