"Сити": пять весенних концертов в столице

Команда "Сити" составила подборку из пяти концертов в столице, на которые можно сходить на этой неделе. Например, можно сходить на шоу "Скрипка Паганини при свечах" в концертном зале имени Архиповой или на концерт камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова.

Также можно выбрать концерт ансамбля Force of Music, который сыграет саундтреки к фильмам "1+1", "Пираты Карибского моря" и "Амели". Кроме того, в столице организовали симфоническое шоу Cinema Orchestra Medley в "Крокус сити холле" и музыкальный спектакль "Странствующие куклы господина Пэжо" в зале "Зарядья".

Подробнее – в программе "Сити".