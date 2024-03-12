"Сити": топ-5 концертов недели в Москве

Команда "Сити" составила подборку из топ-5 концертов в Москве, на которые можно сходить на этой неделе. Так, на пятом месте расположилось шоу "Скрипка Паганини при свечах" в концертном зале имени Архиповой. Четвертое место занял концерт камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова.

Тройку лидеров замыкает ансамбль Force of Music, который сыграет саундтреки к фильмам "1+1", "Пираты Карибского моря" и "Амели". Серебро рейтинга досталось симфоническому шоу в Крокус Сити Холле. На нем прозвучат треки к кинолентам Кристофера Нолана и множеству популярных фильмов других режиссеров. На вершине рейтинга – музыкальный спектакль "Странствующие куклы господина Пэжо".

Подробнее – в программе "Сити".