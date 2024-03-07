"Сити": романтические фильмы и мультфильмы, которые можно посмотреть в преддверии 8 Марта

Команда "Сити" сделала подборку фильмов, которые можно посмотреть в преддверии 8 Марта. Так, можно посмотреть новый фильм "Онегин" Сарика Андреасяна, романтическое аниме о любви и поиске себя по сценарию Хаяо Миядзаки "Шепот сердца", итальянскую экранизацию "Алые паруса"

Кроме того, в прокат вышел фильм "Любовь со второго взгляда" с Милошем Биковичем и Региной Тодоренко в роли цифровых аватаров. Еще можно познакомиться с сюжетом фильма "Адам и Ева". Подробнее – в программе "Сити".