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07 марта, 17:00

Культура

"Сити": романтические фильмы и мультфильмы, которые можно посмотреть в преддверии 8 Марта

"Сити": романтические фильмы и мультфильмы, которые можно посмотреть в преддверии 8 Марта

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Команда "Сити" сделала подборку фильмов, которые можно посмотреть в преддверии 8 Марта. Так, можно посмотреть новый фильм "Онегин" Сарика Андреасяна, романтическое аниме о любви и поиске себя по сценарию Хаяо Миядзаки "Шепот сердца", итальянскую экранизацию "Алые паруса"

Кроме того, в прокат вышел фильм "Любовь со второго взгляда" с Милошем Биковичем и Региной Тодоренко в роли цифровых аватаров. Еще можно познакомиться с сюжетом фильма "Адам и Ева". Подробнее – в программе "Сити".

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