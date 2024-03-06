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06 марта, 17:00

Культура

"Сити": топ-3 весенние выставки в Москве

"Сити": топ-3 весенние выставки в Москве

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Команда "Сити" составила подборку выставок в Москве, на которые можно сходить этой весной. В филиале Музея современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка "Малая родина" Евгении Буравлевой. Художница лично проводит экскурсии по своей экспозиции.

Также можно сходить на выставку "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников" в Музее "Новый Иерусалим". Экспозиция делится на три тематических раздела. Первые два посвящены пейзажам и зарисовкам в классе, а третий рассказывает об экспериментах художника и его подопечных с импрессионизмом и экспрессионизмом.

А в Пушкинском музее представили выставку "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко" Виктории Марковой. В экспозицию вошли семьдесят полотен художницы, большую часть из которых посетители смогут увидеть впервые.

Подробнее – в программе "Сити".

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