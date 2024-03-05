"Сити": топ-5 спектаклей на праздничных выходных в Москве

Команда "Сити" сделала подборку спектаклей, которые москвичи смогут посетить в длинные праздничные выходные. Так, уже в четверг, 7 марта, в Театре Гоголя покажут комедийную постановку "Игроки. Иллюзия". В центре сюжета – история авантюриста и карточного шулера.

Кроме того, в театре "Современник" снова запускают спектакль "Двое на качелях", с которого 60 лет назад началась карьера основательницы театра. Показы состоятся 7 и 19 марта.

Тем временем в театре имени Пушкина 10 марта дадут комедию "Человек и джентльмен". Сюжет постановки разворачивается вокруг бродячих артистов, которые приехали на гастроли в курортный городок. А в МХТ имени Чехова 8 марта покажут спектакль "Жаркое ковидное лето", главную роль в котором исполнит народная артистка России Ольга Яковлева. Также на тему пандемии в столице состоится премьера постановки "Тест на любовь". Показы будут идти до конца текущей недели.

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