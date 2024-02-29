Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 февраля, 15:00

Культура

"Сити": пять фильмов, вышедших в прокат в России

"Сити": пять фильмов, вышедших в прокат в России

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 29 февраля

Выставку "Облик женщин в столице" запустят 2 марта в Центральном Манеже

Оборот учреждений культуры Москвы в 2023 году вырос почти на четверть

"Интервью": Юрий Башмет – про Зимний международный фестиваль искусств

Москвичей пригласили на выставку "Граунд Биеннале" на Солянке

Новости часа: новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке откроют в Москве

Дирижер Юрий Башмет дал большое интервью телеканалу Москва 24

"Сити": выставка "Москва, ул. Горького" в галерее Pop/off/art 2.0

Дирижер Юрий Башмет рассказал, как проходит отбор во Всероссийский юношеский оркестр

Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов, которые вышли в прокат на этой неделе. В кинотеатрах можно посмотреть французскую комедию "Кот и пес", сюжет которой начался с того, что пес проглотил рубин, за которым охотится вор. Убегая от него в аэропорту, пес познакомился с кошкой-суперблогером. Они отстают от самолета, и теперь им надо вернуться к хозяевам.

Также в кино можно посмотреть драмеди "Он+Она" – это киноальманах из пяти разножанровых историй о подлинной любви мужчины и женщины. Еще можно увидеть драмы "Прошлые жизни" и "Май декабрь".

Кроме того, в повторный прокат вышла драма Джима Джармуша "Пес-призрак: Путь самурая" 1999 года. Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоКсения ЧепенкоРоман КарловАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика