"Сити": пять фильмов, вышедших в прокат в России

Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов, которые вышли в прокат на этой неделе. В кинотеатрах можно посмотреть французскую комедию "Кот и пес", сюжет которой начался с того, что пес проглотил рубин, за которым охотится вор. Убегая от него в аэропорту, пес познакомился с кошкой-суперблогером. Они отстают от самолета, и теперь им надо вернуться к хозяевам.

Также в кино можно посмотреть драмеди "Он+Она" – это киноальманах из пяти разножанровых историй о подлинной любви мужчины и женщины. Еще можно увидеть драмы "Прошлые жизни" и "Май декабрь".

Кроме того, в повторный прокат вышла драма Джима Джармуша "Пес-призрак: Путь самурая" 1999 года. Подробнее – в программе "Сити".