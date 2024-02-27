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27 февраля, 17:45

Культура

"Сити": три новых спектакля поставили в столичных театрах

"Сити": три новых спектакля поставили в столичных театрах

"Сити": спектакль "Замужняя невеста" в Театре Моссовета

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Премьерой спектакля режиссера Евгения Марчелли "Замужняя невеста" отметили юбилей заслуженной артистки России Марии Кнушевицкой в театре Моссовета. В основе спектакля – добрая история о том, как недавно поженившаяся молодая папа старается убедить множество провинциальных родственников в правильности сделанного выбора. Особенность этой комедии в том, что родственники не знают, что пара уже обвенчалась.

В рамках проекта "Слой" в театре Наций состоялась премьера спектакля "Мой брат умер" режиссера Максима Соколова. В основе постановки – одноименный киносценарий Алексея Балабанова, повествующий историю слепого парня Петра, который видит мир глазами умершего брата-близнеца.

Инфернальной комедией "Игроки. Иллюзия" удивил столичную публику режиссер и художественный руководитель театра имени Николая Гоголя Антон Яковлев. В центре сюжета – история карточного шулера Ихарева, вовлеченного волею судеб в азартную игру, где ставкой стало само существование главного героя.

Подробнее о датах спектаклей – в программе "Сити".

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