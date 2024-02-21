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21 февраля, 16:50

Культура

"Сити": топ-3 выставки в Москве

"Сити": топ-3 выставки в Москве

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Команда "Сити" сделала подборку выставок, которые можно посмотреть на экранах российских кинотеатров на этой неделе. На третьем месте – выставка "9 комнат, без конца и начала" художницы Марии Кулагиной в Московском музее современного искусства на Петровке.

На втором месте расположилась экспозиция "Закат в сто сорок солнц" в ГЭС-2. Она представляет собой отражение космической гонки СССР и США в работах разных художников: от палехских мастеров до авторов видеоинсталляций. На вершине рейтинга – "Век спорта" в Третьяковской галерее на Крымском валу. На выставке показаны хрестоматийные работы Александра Дейнеки.

Подробнее – в программе "Сити".

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