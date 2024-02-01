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01 февраля, 13:50

Общество

"Сити": топ-5 кинопремьер недели

"Сити": топ-5 кинопремьер недели

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Команда "Сити" сделала подборку главных фильмов недели, которые выходят в российский прокат. На пятом месте расположилась драма "Детка", рассказывающая о сложных взаимоотношениях матери и дочери.

Четвертое место занял корейский триллер "В теле убийцы", по сюжету которого полицейский и убийца меняются телами. Замыкает тройку лидеров семейная комедия "Я – медведь" с Агатой Муцениеце и Никитой Кологривым. Серебро рейтинга досталось отечественному триллеру "Правда". На вершине топа – японская драма "Идеальные дни".

Подробнее – в программе "Сити".

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