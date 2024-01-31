"Сити": топ-3 выставки в Москве

Команда "Сити" сделала подборку из топ-3 интересных выставок недели. Замыкает тройку экспозиция "Жизнь плотская", которая проходит в новом филиале галереи POP/OFF/ART на Патриарших прудах. Автор картин Евгений Михнов-Войтенко вдохновлялся джазом и эстетикой женского тела.

На втором месте – выставки "Монолит" и "Гнездышко" художника Чжао Баньди. На вершине рейтинга – "Руанские соборы". Исследование картин Клода Моне из собрания ГМИИ имени А. С. Пушкина". Экспозиция представляет результаты анализа двух картин французского художника Клода Моне.

Подробнее – в программе "Сити".