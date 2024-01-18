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18 января, 16:45

Общество

"Сити": топ-5 кинопремьер недели

"Сити": топ-5 кинопремьер недели

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Команда "Сити" сделала подборку топ-5 кинопремьер недели. На пятом месте – повторный выход в прокат японского аниме Хаяо Миядзаки про девочку-маугли "Принцесса Мононоке".

На четвертом месте расположился криминальный триллер "Дорога в один конец". Третье место заняла кинолента "Задира". Серебро рейтинга досталось фильму "Воздух" от Алексея Германа младшего. На вершине топа – российская черная комедия "Танцуй, Селедка!".

Подробнее – в программе “Сити”.

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