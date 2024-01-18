"Сити": топ-5 кинопремьер недели

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 кинопремьер недели. На пятом месте – повторный выход в прокат японского аниме Хаяо Миядзаки про девочку-маугли "Принцесса Мононоке".

На четвертом месте расположился криминальный триллер "Дорога в один конец". Третье место заняла кинолента "Задира". Серебро рейтинга досталось фильму "Воздух" от Алексея Германа младшего. На вершине топа – российская черная комедия "Танцуй, Селедка!".

Подробнее – в программе “Сити”.