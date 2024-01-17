"Сити": топ-3 столичные выставки

Команда "Сити" сделала подборку новых выставок, которые открыты в столице в январе. На третьем месте – "Следы в лабиринте. Образы античности в современном российском искусстве" в Московском музее современного искусства. Экспозиция рассказывает, как современные художники исследуют античность.

На втором месте расположилась выставка "Николай Милиоти. Избранное" в Третьяковской галерее. На вершине рейтинга – "Алексей Щусев. 150" в Музее архитектуры.

Подробнее – в программе "Сити".