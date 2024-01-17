"Сити": топ-3 столичных выставок в январе

Команда "Сити" сделала подборку новых выставок, которые открыты в столице в январе. Так, можно сходить на экспозицию "Следы в лабиринте. Образы античности в современном российском искусстве" в Московском музее современного искусства.

Еще можно обратить внимание на тематическую выставку "Николай Милиоти. Избранное" в Третьяковской галерее. Экспозиция проходит в Лаврушинском переулке.

Кроме того, в музее Архитектуры открыта ретроспективная выставка "Алексей Щусев. 150". Она рассказывает о работе и жизни архитектора Алексея Щусева на рубеже XIX и ХХ веков.

Подробнее – в программе "Сити".