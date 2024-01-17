17 января, 13:45Культура
"Сити": топ-3 столичных выставок в январе
Команда "Сити" сделала подборку новых выставок, которые открыты в столице в январе. Так, можно сходить на экспозицию "Следы в лабиринте. Образы античности в современном российском искусстве" в Московском музее современного искусства.
Еще можно обратить внимание на тематическую выставку "Николай Милиоти. Избранное" в Третьяковской галерее. Экспозиция проходит в Лаврушинском переулке.
Кроме того, в музее Архитектуры открыта ретроспективная выставка "Алексей Щусев. 150". Она рассказывает о работе и жизни архитектора Алексея Щусева на рубеже XIX и ХХ веков.
Подробнее – в программе "Сити".