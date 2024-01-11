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11 января, 13:50

Культура

"Сити": топ-5 новых фильмов в кинотеатрах РФ в январе

"Сити": топ-5 новых фильмов в кинотеатрах РФ в январе

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Команда "Сити" сделала подборку топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в январе. Замыкает рейтинг мультфильм "Турбозавры. Год Дракона". Анимационный фильм подойдет для совместного просмотра с детьми.

На четвертой строчке – боевик "Каменщик" от режиссера Ренни Харлина, среди работ которого "Крепкий орешек-2" и "Скалолаз". В топ-3 фильмов попали драмеди из Азии "Отпуск по-корейски", спортивный байопик "Стальная хватка" и криминальный боевик "Последний наемник".

Подробнее – в программе "Сити".

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