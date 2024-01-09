"Сити": топ-3 книги января

Команда "Сити" сделала подборку из трех книг, с которых можно начать чтение в 2024 году. На третьем месте расположилась книга Луизы Саума "Все, чего ты хотела". Половина сюжета книги происходит на Земле, вторая половина – на другой планете, где запустили реалити-шоу про переселенцев и все герои шоу стали вести соцсети.

На втором месте – скандинавская антиутопия "Лавстар" Андри Снайр Магнасона. По сюжету главные герои противостоят международному концерну под названием "Лавстар". Это предприятие стремится контролировать экономику, промышленность и чувства людей.

Первую строчку занял роман китайского фантаста Лю Ци Синя "О муравьях и динозаврах". Подробнее – в программе "Сити".