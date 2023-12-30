"Сити": иммерсивное шоу "Мюнхгаузен. Новогодние поиски" в "Москвариуме"

Команда "Сити" сделала подборку столичных мероприятий и выставок, на которые можно сходить в столице в последние выходные 2023 года. В "Москвариуме" можно сходить на иммерсивное шоу "Мюнхгаузен. Новогодние поиски". Действие впервые развернется не на одной водной сцене, а сразу на девяти специально созданных локациях.

Кроме того, можно посмотреть экспозицию "Парижская квартира" в галерее "Наковальня". Подробнее – в программе "Сити".