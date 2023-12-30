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30 декабря, 16:45

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"Сити": иммерсивное шоу "Мюнхгаузен. Новогодние поиски" в "Москвариуме"

"Сити": иммерсивное шоу "Мюнхгаузен. Новогодние поиски" в "Москвариуме"

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Команда "Сити" сделала подборку столичных мероприятий и выставок, на которые можно сходить в столице в последние выходные 2023 года. В "Москвариуме" можно сходить на иммерсивное шоу "Мюнхгаузен. Новогодние поиски". Действие впервые развернется не на одной водной сцене, а сразу на девяти специально созданных локациях.

Кроме того, можно посмотреть экспозицию "Парижская квартира" в галерее "Наковальня". Подробнее – в программе "Сити".

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