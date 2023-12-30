"Сити": какие выставки открыли в столице в декабре

Команда "Сити" сделала подборку столичных выставок, на которые можно сходить в последние выходные 2023 года. Например, можно сходить на экспозицию "Парижская квартира" в галерее "Наковальня".

Экспозиция обыгрывает эстетику небольших парижских квартир. В них хозяева нередко завешивали стены работами так плотно, что они превращались практически в полноценные галереи. Посмотреть на "Парижскую квартиру" можно до 4 февраля 2024 года.

А в "Москвариуме" можно сходить на иммерсивное шоу "Мюнхгаузен. Новогодние поиски". Действие впервые развернется не на одной водной сцене, а сразу на девяти специально созданных локациях.

Подробнее – в программе "Сити".