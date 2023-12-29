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29 декабря, 16:55

Общество

"Сити": топ-5 концертов в столице в декабре

"Сити": топ-5 концертов в столице в декабре

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Команда "Сити" сделала подборку из топ-5 концертов, которые можно посетить в последние выходные 2023 года. Например, можно пойти на концерт Jazz Dance Orchestra в клубе Алексея Козлова или на концерт группы Tesla boy.

Открывает тройку лидеров джазовый концерт Sinatra: Christmas в клубе Игоря Бутмана. Второе место занял традиционный новогодний концерт московского государственного академического симфонического оркестра. А на первом месте – новогоднее шоу хора Турецкого в Кремлевском дворце. Подробнее – в программе "Сити".

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