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29 декабря, 13:50

Общество

"Сити": топ-5 концертов в уходящем 2023 году

"Сити": топ-5 концертов в уходящем 2023 году

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"Сити": топ-5 кинопремьер последней недели декабря

Команда "Сити" сделала подборку из топ-5 концертов, которые стоит посетить в последние выходные 2023 года. На пятой строчке – концерт Jazz Dance Orchestra в клубе Алексея Козлова.

На четвертом месте – концерт группы Tesla boy. Открывает тройку лидеров джазовый концерт Sinatra: Christmas в клубе Игоря Бутмана. Второе место занял традиционный новогодний концерт московского государственного академического симфонического оркестра. На вершине рейтинга – новогоднее шоу хора Турецкого в Кремлевском дворце.

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