"Сити": топ-5 концертов в уходящем 2023 году

Команда "Сити" сделала подборку из топ-5 концертов, которые стоит посетить в последние выходные 2023 года. На пятой строчке – концерт Jazz Dance Orchestra в клубе Алексея Козлова.

На четвертом месте – концерт группы Tesla boy. Открывает тройку лидеров джазовый концерт Sinatra: Christmas в клубе Игоря Бутмана. Второе место занял традиционный новогодний концерт московского государственного академического симфонического оркестра. На вершине рейтинга – новогоднее шоу хора Турецкого в Кремлевском дворце.