Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 13:50

Общество

"Сити": топ-5 кинопремьер последней недели декабря

"Сити": топ-5 кинопремьер последней недели декабря

Международный день кино отметят на ВДНХ 28 декабря

Москвичам рассказали, чем заняться в городе 28 декабря

Дискотеки на льду подготовили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Московские библиотеки подготовили новогоднюю программу

Фестиваль "Путешествие в рождество" продолжит работать в новогоднюю ночь

В Москве подготовили насыщенную развлекательную программу в новогоднюю ночь

Интерактивные шоу и мастер-классы проведут в культурных центрах Москвы на Новый год

Москвичам рассказали, куда сходить в городе в новогодние каникулы

В столице подготовили новогоднюю программу на 31 декабря

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в декабре. Замыкает рейтинг мультфильм "Маленький мучитель – большая дружба" об одиноком шведском пенсионере и его говорящем коте.

Четвертое место – киноверсия оперы "Зальцбург: Волшебная флейта". Тройку лидеров открывает фильм "Старая, старая сказка" 1968 года. Серебро рейтинга достается киноверсии балета "Нуреев: Щелкунчик". Вершину рейтинга заняла премьера фильма "Холоп 2", которая состоится 31 декабря.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
досугобществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика