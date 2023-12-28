"Сити": топ-5 кинопремьер последней недели декабря

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в декабре. Замыкает рейтинг мультфильм "Маленький мучитель – большая дружба" об одиноком шведском пенсионере и его говорящем коте.

Четвертое место – киноверсия оперы "Зальцбург: Волшебная флейта". Тройку лидеров открывает фильм "Старая, старая сказка" 1968 года. Серебро рейтинга достается киноверсии балета "Нуреев: Щелкунчик". Вершину рейтинга заняла премьера фильма "Холоп 2", которая состоится 31 декабря.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".