"Сити": топ-5 новых фильмов в кинотеатрах РФ

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в декабре. Замыкает рейтинг комедия "Новогодний Ол Инклюзив". По сюжету две семьи случайно арендовали один и тот же коттедж под Новый год.

На четвертой строчке – российская комедия "Вредная привычка". Бронза рейтинга достается байопику с Пирсом Броснаном "Последний стрелок", на втором и первом месте – "Великая магия" и "Феррари".