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22 декабря, 13:50

Культура

"Сити": топ-5 новых фильмов в кинотеатрах РФ

"Сити": топ-5 новых фильмов в кинотеатрах РФ

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Команда "Сити" сделала подборку топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в декабре. Замыкает рейтинг комедия "Новогодний Ол Инклюзив". По сюжету две семьи случайно арендовали один и тот же коттедж под Новый год.

На четвертой строчке – российская комедия "Вредная привычка". Бронза рейтинга достается байопику с Пирсом Броснаном "Последний стрелок", на втором и первом месте – "Великая магия" и "Феррари".

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