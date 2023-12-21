"Сити": три театральных премьеры столицы в декабре

Команда "Сити" рассказала о трех театральных премьерах столицы, которые состоятся в декабре 2023 года. Заслуженный деятель искусств России, режиссер Дмитрий Астрахан представил спектакль "Безумные влюбленные" по пьесе испанского драматурга Лопе де Вега в театре на Трубной. Даты спектаклей назначены на 2, 21 и 22 января 2024 года.

А в Малом театре зрители смогут оценить постановку Владимира Драгунова "Дон Жуан, или Каменный пир". Ближайшие показы этого спектакля состоятся 28 декабря и 25 января на основной сцене театра.

Кроме того, режиссер Сергей Урсуляк поставил спектакль "Другая сказка". Пьесу можно посмотреть в театре имени Владимира Маяковского. Подробнее – в программе "Сити".