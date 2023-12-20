"Сити": выставка "Образы Испании. Русское искусство XIX-XXI веков" в Пушкинском музее

Одна из интересных выставок Москвы – "Образы Испании. Русское искусство XIX-XXI веков" в Пушкинском музее. Тема представлена в письмах, фотографиях, путевых заметках, живописи и графике.

Эта экспозиция – авторское высказывание двух кураторов Елены Каменской и Дарьи Колпашниковой. Здесь представлены и малоизвестные экспонаты, например, иллюстрации к "Дон Кихоту" от художника Михаила Соколова. Подробнее – в программе "Сити".