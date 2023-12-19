Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 16:45

Культура

"Сити": новый сборник рассказов Вуди Аллена появился в книжных магазинах РФ

"Сити": новый сборник рассказов Вуди Аллена появился в книжных магазинах РФ

"Сити": топ-3 книги, которые можно подарить

Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев" открыта в Пушкинском музее

Прижизненное издание "Истории пугачевского бунта" Пушкина выставили на аукцион

Москвичам рассказали, куда сходить 19 декабря

Москвичам представили развлекательную программу на 19 декабря

Оркестр Мариинского театра даст четыре концерта на сцене зала "Зарядье"

"Тайны кино": "Свадьба в Малиновке", "Афоня", "Мимино", "Табор уходит в небо"

Коллекция Исторического музея пополнилась археологическими сокровищами

"Сити": шоу "Времена года. Вивальди при свечах" пройдет 22 декабря

Команда "Сити" сделала подборку из трех книг, которые можно вручить в качестве подарка. В продаже в книжных магазинах появился новый сборник рассказов Вуди Аллена. Всего в книге насчитывается 19 историй, действие которых происходит в Манхэттене.

Кроме того, читатели в РФ могут оценить автобиографию Энцо Феррари "Мои ужасные радости" и книгу Николая Носова "Иронические юморески". Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравидеоЕвгения Смурыгина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика