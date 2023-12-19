19 декабря, 16:45Культура
"Сити": новый сборник рассказов Вуди Аллена появился в книжных магазинах РФ
Команда "Сити" сделала подборку из трех книг, которые можно вручить в качестве подарка. В продаже в книжных магазинах появился новый сборник рассказов Вуди Аллена. Всего в книге насчитывается 19 историй, действие которых происходит в Манхэттене.
Кроме того, читатели в РФ могут оценить автобиографию Энцо Феррари "Мои ужасные радости" и книгу Николая Носова "Иронические юморески". Подробнее – в программе "Сити".
Программа: Сити