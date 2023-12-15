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Новости

Новости

15 декабря, 14:00

Культура

"Сити": топ-5 музыкальных событий в Москве 15–17 декабря

"Сити": топ-5 музыкальных событий в Москве 15–17 декабря

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"Сити": топ-5 премьер фильмов в кинотеатрах столицы 14 декабря

"Сити": премьеры фильмов в кинотеатрах столицы 14 декабря

Команда "Сити" сделала подборку из топ-5 концертов, которые можно будет посетить в выходные, 15–17 декабря. Пятую строчку рейтинга занял концерт "Три тенора. Гранд Christmas Гала" от солистов театра "Ла Скала".

На четвертом месте расположился фестиваль "Декабрьские вечера" Святослава Рихтера. Третье место – концерт Владимира Спивакова и оперной певицы Хиблы Герзмава в московском Доме музыки. Серебро рейтинга достается поп-фолк певице Марине Девятовой. Вершину рейтинга занял концерт "Зимние истории" квинтета "Пятеро".

Подробнее – в программе "Сити".

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