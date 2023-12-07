"Сити": топ-5 фильмов в кинотеатрах Москвы

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах 7 декабря. Замыкает рейтинг новогодняя комедия "Елки-10". В этом году главные герои киноленты – пенсионер из Питера, начинающая блогерша из Тюмени, пара с проблемами в отношениях из Татарстана и геймерша из Нижнего Новгорода.

На четвертой строчке – фантастическая комедия из Китая "Лунный человек". Бронза рейтинга достается российской драме "Лунатики". Второе место занимает британский мультфильм "Кентервильское приведение". На вершине топа расположился мультфильм "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки.