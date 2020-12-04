"Сити": топ-3 интригующих книг

Литературный обозреватель Женя Смурыгина представила топ-3 интригующих книг. Первый роман – "Ветер уносит мертвые листья" Екатерины Манойло. Героини произведения – сестры, которых поколачивает отец. Однажды одна из девочек признается, что убила отца, но потом выясняется, что он жив, а позже его убивает другой человек.

Вторая книга – сборник историй, объединенных в роман "Кто-то плачет всю ночь за стеною" Александра Ермолаева. В нем идет повествование об учителях кемеровской школы.

Замыкает рейтинг "Суть вещи" Алены Алексиной. Главная героиня романа – уборщица-аутистка. Прибираясь в доме богатого и востребованного детского остеопата, девушка понимает, что тот делает с пациентами совсем не то, что должен.

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