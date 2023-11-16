16 ноября, 13:50Культура
"Сити": спектакль "Павел I" поставили в театре имени Вахтангова
Столичные театры подготовили несколько спектаклей, которые расскажут об исторических личностях. Это постановки о людях, чье творчество, мировоззрение или образ мысли изменили мир.
Например, можно сходить в театр имени Вахтангова, где поставили спектакль "Павел I". В основе постановки – одноименная драма русского философа, писателя и поэта Дмитрия Мережковского, в которой автор исследует природу и суть русской монархии.
Режиссер постановки – Наталья Ковалева, в роли Павла I – актер Александр Олешко. Подробнее – в программе "Сити".
Программа: Сити