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16 ноября, 13:50

Культура

"Сити": спектакль "Павел I" поставили в театре имени Вахтангова

"Сити": спектакль "Павел I" поставили в театре имени Вахтангова

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Столичные театры подготовили несколько спектаклей, которые расскажут об исторических личностях. Это постановки о людях, чье творчество, мировоззрение или образ мысли изменили мир.

Например, можно сходить в театр имени Вахтангова, где поставили спектакль "Павел I". В основе постановки – одноименная драма русского философа, писателя и поэта Дмитрия Мережковского, в которой автор исследует природу и суть русской монархии.

Режиссер постановки – Наталья Ковалева, в роли Павла I – актер Александр Олешко. Подробнее – в программе "Сити".

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