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15 ноября, 17:00

Культура

"Сити": артхаусная драма "Ниша" с Сергеем Гилевым

"Сити": артхаусная драма "Ниша" с Сергеем Гилевым

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На этой неделе в кинотеатрах состоится российская премьера – артхаусная драма "Ниша" с Сергеем Гилевым. По сюжету дальнобойщик Слава бросает работу, чтобы стать экстрасенсом-биолокатором, то есть человеком, который может найти что угодно и где угодно.

Сверхспособности поначалу не проявляются, но после долгих тренировок начинающий маг наконец-то творит чудо – создает из ничего моль. После этого им начинает интересоваться тайное общество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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