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15 ноября, 13:45

Культура

"Сити": африканский мультфильм "Супермозг"

"Сити": африканский мультфильм "Супермозг"

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Одна из премьер в столичных кинотеатрах – африканский мультфильм "Супермозг". По сюжету к мозгу школьника подключается внеземная раса. Через мальчика синие человечки предупреждают землян, что их хочет поработить межгалактический злодей.

Взрослые мальчику не верят. Более того, оказывается, что в их разум проникли пришельцы и начали ими управлять. Поэтому противостоять им приходится группе подростков в шапочках из фольги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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